إنه ذلك الموسم الساحر من كل عام، عندما تلبس الأبقار أغطية الرأس والأجراس، وتصعد الطرق الجبلية نحو المراعي الصيفية الأكثر خضرة.
موسم استجمام سنوي جنوب فرنسا لـ "قطيع الأبقار"!
موسم استجمام سنوي جنوب فرنسا لـ "قطيع الأبقار"!
هنا في جنوب شرقي فرنسا. يقود المزارعون في منطقة الأوكيتانية حركة سنوية لنقل قطعان الماشية، والمعروفة باسم "ترونسيمانس"، والتي يصحبون فيها أبقارهم لأشهر طويلة للاستمتاع باعتدال الطقس وخضرة الطبيعة، بعد قضاء فصل الشتاء في الوادي، هي أشهر ربما ينتظرونها هم وأبقارهم على حد سواء.
يقول مكسيم بوش أحد الرعاة: "إنه تقريباً يوم عطلة بالنسبة لنا، كما لو أننا أخذنا إجازة لمدة ستة أشهر. سوف تأكل الأبقار أعشاب طازجة، أعشاب ذات جودة أفضل مما هي في الوادي، إنه يسمح لنا بالحصول على الغذاء في الشتاء القادم".
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وكانت القطعان مصحوبة تقليدياً بعربات تجرها الخيول، ثم يقضي المربون موسم الصيف في المساكن التقليدية الحجرية أو ما يعرف بـ "البورونات".
وشهدت عطلة نهاية الأسبوع في 26 و27 مايو-أيار بداية حركة "ترانسيمانس"، إلى مناطق الهضاب التي يصل ارتفاعها إلى نحو 1300 متر. وتشتهر فصيلة أبقار "أوبراك" بصلابتها، كما تشتهر بلذة لحومها.
تقوم المزارع المحيطة بسانت شيلي-دو أوبراك سنوياً بعرض الأبقار وتنظيم الاحتفالات للترحيب بالحدث، فبعد السير أحياناً لأكثر من 60 كيلومتراُ على مدى يومين، في الدروب المتصاعدة، لابد أن يلقى وصولهم الترحيب اللازم.