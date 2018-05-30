هل تسبب نجل الرئيس التونسي في أزمة حكومة بلاده؟

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أنّ بلاده تعيش أزمة سياسية حقيقية بسبب بعض التجاوزات التي قام بها مسؤولون في حزب "نداء تونس" حيث أشار الشاهد إلى أنّ المسيّرين الحاليين للحزب، وعلى رأسهم حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والمقربين منه دمروا الحزب، مما دفع بعدد كبير من الإطارات والكفاءات إلى مغادرته. ودعا الشاهد إلى إجراء إصلاحات داخل الحزب ليستعيد الحزب ثقة المواطن التونسي ومكانته كفاعل أساسي في خدمة المصلحة الوطنية.

وأوضح رئيس الوزراء التونسي أنّ نجل رئيس الجمهورية قام بتدمير الحزب الحاكم "نداء تونس" وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدول، معتبرا أنّ ذلك جعل الحزب يخسر موقعه كأول كتلة سياسية في البرلمان، ويحقق هزيمة سياسية ثقيلة في إشارة إلى الانتخابات البلدية التي خسر فيها الحزب حوالي مليون صوت.

وجاءت تصريحات يوسف الشاهد بعد أيام من دعوة حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" بإقالة حكومة الشاهد حيث صرّح بأنّ الحكومة غير وطنية ولا تمثل إلا نفسها ويجب أن ترحل.