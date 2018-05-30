طبيب الحركية في ليفربول: "من المنتظر أن يعود صلاح للمنافسة خلال 3 أو 4 اسابيع"

قال طبيب الحركية لنادي ليفربول إن إصابة محمد صلاح في كتفه ستبقيه بعيداً عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة أسابيع، فيما يحاول المهاجم المصري التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في منافسات كأس العالم ضمن تشكيلة منتخب الفراعنة.
اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في حاجة ماسة لأن يكون ضمن التشكيلة المنافسة في منافسات كأس العالم التي يشارك فيها المنتخب المصري للمرة الثالثة في تاريخيه والأولى منذ 38 عاما.
وقال الطبيب روبن بونس لصحيفة ماركا الرياضية الاسبانية عن إصابة صلاح خلال هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا: "إنه حزين لما حدث، لكنه يركز بشكل كامل على الشفاء ويتوق لأن يكون جاهزا".
وأضاف: "من حيث المبدأ ستكون عودته ممكنة بعد ثلاثة وأربعة أسابيع لكننا سنحاول تقليل تلك التواريخ".
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وتدخل مصر المنافسة الدولية لكأس العالم في المجموعة الأولى حيث سيخوض الفراعنة أول مقابلة لهم ضد الأوروغواي في 15 يونيو-حزيران قبل مواجهة روسيا المضيفة في 19 من نفس الشهر والمملكة العربية السعودية في 25 منه، مما يعني أن صلاح سيكون جاهزا بعد أربعة أسابيع من الآن للمشاركة في المراحل الإقصائية.
وتأهل المنتخب المصري إلى بطولة كأس العالم بعد أن فاز على منتخب الكونغو بهدفين لهدف إثر ضربة جزاء من محمد صلاح في الدقيقة الـ 95.
وكان صلاح الذي سجل 44 هدفا في الموسم الأول لليفربول بعد انضمامه إلى النادي الإنجليزي قادما من روما قد فاز بلقب Football Writers لأفضل لاعب هذا الموسم ليصبح بذلك أول لاعب افريقي يفوز بهذه الجائزة المرموقة.