طبيب الحركية في ليفربول: "من المنتظر أن يعود صلاح للمنافسة خلال 3 أو 4 اسابيع"

قال طبيب الحركية لنادي ليفربول إن إصابة محمد صلاح في كتفه ستبقيه بعيداً عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة أسابيع، فيما يحاول المهاجم المصري التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في منافسات كأس العالم ضمن تشكيلة منتخب الفراعنة.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في حاجة ماسة لأن يكون ضمن التشكيلة المنافسة في منافسات كأس العالم التي يشارك فيها المنتخب المصري للمرة الثالثة في تاريخيه والأولى منذ 38 عاما.