الاتحاد المصري: صلاح سيشارك في كأس العالم لكنه لن يلحق بمباراة الأوروغواي

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء 30 مايو / ايار بيانا أكد فيه أن اللاعب محمد صلاح مصمم على اللحاق بزملائه للمشاركة في مباريات كأس العالم.

وذكر البيان أن رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة المشرف على المنتخب، والدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، قد التقيا صلاح في مدينة فالنسيا الإسبانية التي يتلقى فيها العلاج لتأهيله.

وجاء بالبيان: "حيث اطلع وفد المنتخب الوطني على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم، كما لمسا عزم وتصميم اللاعب الكبير على اللحاق بزملائه".