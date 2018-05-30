الاتحاد الأوربي قلق من اعتقال مصر لنشطاء سياسيين

نشر الاتحاد الأوربي بيانا اليوم الأربعاء 30 مايو / أيار أعرب فيه عن قلقه من موجة الاعتقالات الأخيرة بحق نشطاء سياسيين في مصر.

البيان الذي اختتم بتوقيع ماجا كوسيجانسيك، المتحدثة الرسمية المختصة بقضايا دول الجوار الأوربي والشرق الأوسط، عبر عن تخوف الاتحاد من اعتقال نشطاء سياسيين وحقوقيين خلال الأسابيع الأخيرة، مشددا على أن الاستقرار والأمان يمكن تحقيقهما من خلال احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.

وقال البيان: "في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم الديمقراطية وحكم القانون، فإن احترام حرية التعبير والرأي مهم جدا، فهذه هي الحقوق الأساسية، ونتموقع من السلطات المصرية احترام الدستور المعاهدات الدولية".

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وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أمرت بحبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن ألقت القبض عليه يوم السبت 26 مايو / أيار بتهمة الاشتراك بجماعة مخالفة لأحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتعكير السلم العام.

كما ألقي القبض على المدون الساخر شادي أبو زيد، والناشطة أمل فتحي، والناشط شادي الغزالي حرب، وضمتهم نيابة أمن الدولة العليا إلى التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018، ووجهت لهم تهمتي الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.