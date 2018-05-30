إخلاء أكبر مخيم للمهاجرين في ضواحي باريس

قامت الشرطة الفرنسية في وقت مبكر من صباح الأربعاء بإجلاء أكثر من 1700 مهاجر من أكبر مخيم عشوائي "ميلينير"، الذي أقيم على ضفاف قناة سان دونيه بباريس، بعد أسابيع من الجدل بين بلدية باريس والحكومة. وأظهرت أشرطة فيديو عشرات المهاجرين في طوابير بالقرب من المخيم وهم ينتظرون نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة.

وتنوي السلطات الفرنسية إعادة إيواء أكثر من 1500 مهاجر قبل البدء في دراسة وضعية كل مهاجر على حدى.