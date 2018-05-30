لماذا ستحجب هذه الدولة فيسبوك لمدة شهر واحد؟

سيتم حجب فيسبوك لمدة شهر في بابوا غينيا الجديدة، في مساع منها لحصر الحسابات المزيفة في هذا البلد، وملاحقة كل من يستخدم هذه الوسيلة لأهداف مشبوهة.
وزير الاتصالات سام باسيل أكد أنه سيتم التعرف على المستخدمين الذين ينشرون محتوى جنسي أو معلومات كاذبة، كما اقترح أن تنشئ البلد شبكتها الاجتماعية الخاصة.
وكانت شركة فيسبوك قد واجهت انتقادات كثيرة بعد فضيحة تسريب المعلومات لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، بالإضافة إلى كيفية تعاملها مع متابعة وانتشار الأخبار الكاذبة.
وللعلم فإن 10% فقط من سكان غينيا الجديدة يستخدمون الانترنت، فالبلد لديها خطوات استباقية بما يخص تنظيم خدمات الانترنت فيها.
وتأمل الحكومة خلال هذا الشهر بأن تتمكن من دراسة كيف تم استخدام فيسبوك في حادثة خرق أمن المعلومات في البلد عام 2016.
وبحسب باسيل، فإنه هذا الوقت كفيل بأن يتم اكتشاف الأشخاص الذين يعملون بحسابات مزورة، والمستخدمين الذين ينشرون صور اباحية، وأولئك الذين ينشرون معلومات خاطئة ومضللة.
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المناداة بضرورة محاربة انتشار الأخبار الكاذبة، صارت أولوية لشركات التكنولوجية العالمية، حيث تعرضت لانتقادات كثيرة لعدم تنبيههم المستخدمين عندما تكون هذه المعلومات مضللة.
وأضاف الوزير:"يمكننا العمل مع مطوري التطبيقات في البلد لتصميم موقع ملائم لغينيا الجديدة، للتواصل ضمن البلد وخارجه أيضا".
متحدث باسم فيسبوك أكد لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الشركة تواصلت مع الحكومة للوقوف على طلباتها والعمل على حلها.
وللعلم فإن بابوا غينيا الجديدة ليست أول دولة تحجب فيسبوك، فالصين حجبته عام 2009 عندما توصلت إلى أن ناشطين يستخدمون فيسبوك للتواصل فيما بينهم.
وفي العام 2016 أعلنت كوريا الشمالية حجبها فيسبوك وتويتر ويوتيوب، في محاولة للتحكم بما يصل للكوريين من معلومات، كما أغلقت إيران الموقع خلال المظاهرات التي عمت البلد منذ أشهر، وهو ما حصل في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 في مصر عندما أمر الرئيس الأسبق حسني مبارك بوقف الموقع في العاصمة القاهرة.
ومؤخرا فقد أقدمت أثيوبيا والكاميرون والتوغو بحجب الموقع بعد المظاهرات المضادة للحكومات فيها.