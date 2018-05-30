لماذا ستحجب هذه الدولة فيسبوك لمدة شهر واحد؟

سيتم حجب فيسبوك لمدة شهر في بابوا غينيا الجديدة، في مساع منها لحصر الحسابات المزيفة في هذا البلد، وملاحقة كل من يستخدم هذه الوسيلة لأهداف مشبوهة.

وزير الاتصالات سام باسيل أكد أنه سيتم التعرف على المستخدمين الذين ينشرون محتوى جنسي أو معلومات كاذبة، كما اقترح أن تنشئ البلد شبكتها الاجتماعية الخاصة.