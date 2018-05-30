في ليبيا.. ما تفرقه السياسة تجمعه بطولة كرة قدم رمضانية

مع اقتراب وقت مغيب الشمس، في مدينة مصراته الليبية، يستمتع الناس بمشاهدة مباراة كرة قدم، فيما بات طقسا سنويا في أيام شهر رمضان.
بطولة محلية، يشارك فيها الأطفال والشباب، حيث ينقسم كل فريق إلى خمسة لاعبين، ويستمر اللعب خلال الساعات التي تسبق آذان المغرب، في المدينة الساحلية.
ولا تقتصر البطولة على مصراتة، إذ تشارك فرق من مدن أخرى، مثل بنغازي (شرق)، والعاصمة طرابلس (غرب).
وباتت المبارايات تنظم على شكل مسابقات، بحيث يشهد كل حي في المدينة مسابقة تتنافس فيها الفرق، وصولا إلى المباراة النهائية.
ويقول أسامة، أحد اللاعبين: "تجمع كرة القدم الليبيين، حيث تجمعهم أكثر من أي شيء آخر"، ويضيف أن الرياضة تخلق الفرصة أمام الشباب ليلتقوا.
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وتشهد ليبيا حربا أهلية منذ أربعة أعوام، واقتتالا بين الفصائل التي جزأت البلاد، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بثورة دعمها حلف الناتو.
ومنذ عام 2014، قُسمت ليبيا بين الفصائل العسكرية والسياسية المتقاتلة، بين طرابلس والشرق، فيما تقود الأمم المتحدة جهودا لتوحيد البلاد الغنية بالنفط، وتنظيم انتخابات وطنية.