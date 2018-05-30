داعش يتبنى حادث لييج الإرهابي ببلجيكا

بتنى تنظيم الدولة الإسلامية يوم الأربعاء 30 مايو / أيار مسؤولية التنظيم عن هجوم في مدينة لييج البلجيكية، من خلال بيان نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم.
وبالرغم من أن التنظيم لم يقدم دليلا على صحة ادعاءاته، إلا أن وكالة أعماق أكدت أ، منفذ الهجوم "جندي من جنود الدولة الإسلامية".
ودأب التنظيم على تبني هجمات يعتقد أنها نفذت بإلهام من متشددين إسلاميين، دون أن يذكر دليلا على ضلوعه في ذلك.
الجدير ذكره أن رجلا تمكن أمس من قتل شرطيتين ومدني، في مدينة لييج البلجيكية، قبل أن تقتله الشرطة في تبادل لإطلاق النار في مدرسة، ويتعامل ممثلو الادعاء مع الواقعة على أنها هجوم إرهابي.
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وذكر راديو وتلفزيون بلجيكا أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 36 عاما، وصفه بأنه ارتكب في السابق جرائم صغيرة، وقال إنه أفرج عنه من سجن محلي يوم الاثنين. وأضاف أن المحققين يبحثون فيما إذا كان قد اعتنق الإسلام وتحول إلى التطرف داخل السجن.
وقال ممثل الادعاء فيليب دوليو في مؤتمر صحفي، إن الرجل هاجم الشرطيتين من الخلف بسكين في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت غرينتش)، في شارع بوسط ثالث أكبر مدن بلجيكا قرب الحدود الألمانية.
وأضاف دوليو أن المهاجم استولى بعد ذلك على مسدس إحدى الشرطتين وقتلهما بالرصاص، قبل أن يقتل شابا يبلغ من العمر 22 عاما كان يجلس داخل سيارة متوقفة.
المصدر: رويترز