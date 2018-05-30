داعش يتبنى حادث لييج الإرهابي ببلجيكا

بتنى تنظيم الدولة الإسلامية يوم الأربعاء 30 مايو / أيار مسؤولية التنظيم عن هجوم في مدينة لييج البلجيكية، من خلال بيان نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

وبالرغم من أن التنظيم لم يقدم دليلا على صحة ادعاءاته، إلا أن وكالة أعماق أكدت أ، منفذ الهجوم "جندي من جنود الدولة الإسلامية".