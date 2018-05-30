إسرائيل تُصعد الوضع وتقول إن الصواريخ التي أُطلقت من غزة إيرانية الصنع

قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت خلال جولة تفقدية أجراها صباح الأربعاء إن "الصواريخ التي سقطت على مستوطنات بالقرب من غزة بالأمس إيرانية الصنع، وأنها أطلقت بأيد فلسطينية"

ونفى بينت، في تصريحات نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية الأربعاء، وجود أي اتفاقية لوقف إطلاق النار برعاية مصرية مع حركة حماس"، مشيرا إلى أن عملية وقف إطلاق النار التي تم الحديث عليها مساء الثلاثاء غير "رسمية" بقوله "وقف إطلاق النار جاء بناءً على تفاهمات وليس اتفاقيات".

وأشارت نفس الصحيفة إلى أن مصدرًا أمنيًا إسرائيليًا أكد أنه "في حال تجدد إطلاق النار، ستكون الردود الإسرائيلية ضد حركة حماس في غزة أقوى من السابق".

واستهدف الطيران الإسرائيلي مواقع "حركات المقاومة" في قطاع غزة صباح الثلاثاء ما أدى إلى إطلاق عدة صوارخ من غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية.

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وأعلنت مختلف الحركات الفلسطينية في قطاع غزة من بينها "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"الثلاثاء في بيان عسكري مشترك إطلاقهما عشرات الصواريخ صوب المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية".