شاهد: استعراض للتايكواندو أمام البابا بالفاتيكان
أدى رياضيون من كوريا الجنوبية عرضا في لعبة التايكواندو أمام البابا فرانسين في الفاتيكان، الأربعاء، وهو ما كان مخطط له أن يكون عرضاً كورياً جنوبياً-شمالياً لإظهار التقارب الكوري، قبل ان تعلن الجارة الشمالية انسحابها في الدقائق الأخيرة.
وفيما يبدو أن البابا لم ينتبه، إذ شكر الرياضيين "على العرض الذي يظهر إرداة للسلام بين الكوريتين".
وكانت منظمة كوريا الجنوبية للتايكواندو قد قالت، الأسبوع الماضي، إن فريق كوريا الشمالية الذي كان من المفترض أن يشارك في الاستعراض، قد انسحب.
ونُظم الاستعراض للإيذان بافتتاح الجائزة الكبرى للتايكواندو التي تبدأ هذا الأسبوع في العاصمة روما.
وحضر الاستعراض آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس، رافقه إطلاق طفلة لحمامة كعلامة على السلام.