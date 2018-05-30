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ألمانيا

مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث طعن بمدينة فلينسبرغ الألمانية

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مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث طعن بمدينة فلينسبرغ الألمانية

فلينسبيرغ مدينة شمال ألمانيا
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قتل شخص وأصيب آخران بجراح جراء حادث طعن في مدينة فلينسبرغ شمال ألمانيا يوم الأربعاء 30 مايو / أيار.

الحادثة وقعت بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في المدينة، بالقرب من الحدود الدانماركية، بحسب ما أعلنت الشرطة الاتحادية. الألمانية

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ورجحت مصادر إعلامية أن يكون القتيل هو المهاجم نفسه، وأن الجريحين هم رجلا شرطة، حيث تم اردائه بعد أن هاجمهما بسكين.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة فإنه لم يتم التوصل بعد لما إذا كان الحادث عمل إرهابي، وأكد أنه قد تم اخلاء منطقة الحادث ريثما تتم إجراءات التحقيق.