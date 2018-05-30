أسوشيتد برس: ظهور الصحفي الروسي أركادي بابتشينكو بعد ساعات من الإعلان عن مقتله بأوكرانيا

"دعونا ننظر إلى إيطاليا ،أو في شمال أوروبا كما في جنوبها أو في اليونان،حيث تواجه مناطق أخرى عواقب الهجرة ولا يمكننا تجاهل ذلك. لقد وجدنا طريقة يتم عبرها تخصيص ميزانية مالية، تنطلق من أساس لتوزيع عادل للأموال الأوروبية حيث تذهب إلى الدول التي هي في حاجة ماسة إليها." كورينا كريتو مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية
"الأزمة في إيطاليا لن تكون منصبّة فقط حول إعادة هيكلة الديون سيكون هناك تهديد داهم فعلا يتعلق بمستقبل المشروع الأوروبي بأكمله ولليوروأيضا. إن إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة من مجموع دول الاتحاد الأوروبي." سينزيا ألسيدي باحثة في مركز دراسات السياسة الأوروبية
"التوترات في غزة تحدث في سياق يتسم بعدم وجود عملية سلام وفي سياق التطورات بشأن موضوع القدس وما زلنا ملتزمين جميعًا ، كل الدول ال28 ترى بأن القدس تظل عاصمة المستقبل للدولتين"" فيديريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي
"تمثل مخلفات البلاستيك مشكلة كبيرة دون شك ويتعين على الأوروبيين العمل معا لمعالجة هذه المشكلة لأن النفايات البلاستيكية ينتهي بها الحال إما في هوائنا أو في تربتنا أو في محيطاتنا أو في طعامنا“." فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية
"نحن في بلد يفترض فيه أن يكون ديمقراطيا، أن يطلق شرطي النار صوب طفلة و يقتلها هذا أمر من الصعوبة بمكان توقعه. و من أجل إيجاد حلول ينبغي أن نحصل على إجابات،ترتبط أساسا بمن أعطى الأوامر للشرطي بإطلاق النار . فقد كانت الشاحنة تنقل كثيرا من الأطفال ايضا وهناك لبس تام في ما يتعلق بوضع المهرّبين والمهاج" سلمى بن خليفة محامية الدفاع في قضية مقتل الطفلة مودّة -بلجيكا
""المبادرة تجسد فعلا روح التماسك ما بين مختلف مكونات المجتمع البلجيكي، ممن يفتخرون بروح الانتماء لبلجيكا والمغرب في الوقت نفسه وأن التعايش ما بين الجاليات اليهودية والمسلمة في المغرب له تاريخ طويل تجسّد عبر روح التضامن و الإخاء التي أرست معالمها الدولة المغربية"" كوثر بورزين نائب رئيس جمعية "ميمونة"
"دعونا ننظر إلى إيطاليا ،أو في شمال أوروبا كما في جنوبها أو في اليونان،حيث تواجه مناطق أخرى عواقب الهجرة ولا يمكننا تجاهل ذلك. لقد وجدنا طريقة يتم عبرها تخصيص ميزانية مالية، تنطلق من أساس لتوزيع عادل للأموال الأوروبية حيث تذهب إلى الدول التي هي في حاجة ماسة إليها." كورينا كريتو مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية
"الأزمة في إيطاليا لن تكون منصبّة فقط حول إعادة هيكلة الديون سيكون هناك تهديد داهم فعلا يتعلق بمستقبل المشروع الأوروبي بأكمله ولليوروأيضا. إن إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة من مجموع دول الاتحاد الأوروبي." سينزيا ألسيدي باحثة في مركز دراسات السياسة الأوروبية
"التوترات في غزة تحدث في سياق يتسم بعدم وجود عملية سلام وفي سياق التطورات بشأن موضوع القدس وما زلنا ملتزمين جميعًا ، كل الدول ال28 ترى بأن القدس تظل عاصمة المستقبل للدولتين"" فيديريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي
"تمثل مخلفات البلاستيك مشكلة كبيرة دون شك ويتعين على الأوروبيين العمل معا لمعالجة هذه المشكلة لأن النفايات البلاستيكية ينتهي بها الحال إما في هوائنا أو في تربتنا أو في محيطاتنا أو في طعامنا“." فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية
"نحن في بلد يفترض فيه أن يكون ديمقراطيا، أن يطلق شرطي النار صوب طفلة و يقتلها هذا أمر من الصعوبة بمكان توقعه. و من أجل إيجاد حلول ينبغي أن نحصل على إجابات،ترتبط أساسا بمن أعطى الأوامر للشرطي بإطلاق النار . فقد كانت الشاحنة تنقل كثيرا من الأطفال ايضا وهناك لبس تام في ما يتعلق بوضع المهرّبين والمهاج" سلمى بن خليفة محامية الدفاع في قضية مقتل الطفلة مودّة -بلجيكا
""المبادرة تجسد فعلا روح التماسك ما بين مختلف مكونات المجتمع البلجيكي، ممن يفتخرون بروح الانتماء لبلجيكا والمغرب في الوقت نفسه وأن التعايش ما بين الجاليات اليهودية والمسلمة في المغرب له تاريخ طويل تجسّد عبر روح التضامن و الإخاء التي أرست معالمها الدولة المغربية"" كوثر بورزين نائب رئيس جمعية "ميمونة"
أسوشيتد برس: ظهور الصحفي الروسي أركادي بابتشينكو بعد ساعات من الإعلان عن مقتله بأوكرانيا