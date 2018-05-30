شرطي هندي يتلقى تهديدات لحمايته مسلما من هجوم حشد من الهندوس

قام شرطي هندي من طائفة السيخ بحماية شاب مسلم من حشد من الهندوس، فاعتبر البعض الشرطي "بطلا حقيقيا"، فيما هدده آخرون.
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصا يتوسط حشدا كبيرا من الناس، وحين بدأ البعض بمهاجمته وضربه، قام شرطي باحتضانه ودفع المهاجمين.
وكان الشاب المسلم في زيارة، برفقة صديقته الهندوسية، لمعبد قرب رامناجار، في مقاطعة ناينيتال.
"حب جهادي"
وبحسب موقع "أوتلوك إنديا"، فإن السكان المحليين بدأوا بالصياح: "حب جهادي"، وهو مصطلح يتداوله الهندوس متهمين الشباب المسلمين بإغواء الفتيات الهنودسيات ليغيرن دينهن.
ويقول الموقع، ما إن علم الشرطي (المفتش) غاغانديب سينغ، حتى هرع إلى المكان ودخل من بين الحشود، التي كانت تتحضر للهجوم، محاولا الوصل إلى الشاب والفتاة.
وحال وصوله، صنع الشرطي من جسده درعا لحماية الشاب المسلم، فتلقى العديد من الضربات من قبل الناس.
لاحقا، يقول الموقع إن الشاب والفتاة قد اُصطحبا إلى قسم الشرطة، وهناك جرى تسليمهما لعائلتيهما.
من الشكر إلى التهديد
وحال انتشار مقطع الفيديو، انهال العديد من مستخدمي مواقع التواصل بعبارات الشكر والثناء على الشرطي، واعتبروه "بطلا حقيقيا".
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بالمقابل، نقل موقع "بي بي سي"، الأربعاء، عن شرطي هندي آخر، أن غاغانديب بدأ باستقبال رسائل تهدد حياته، واتهامه بالدفاع عن "سلوك غير لائق".
كما يقول الموقع البريطاني أن بعض السياسيين الهنديين برروا هجوم الحشود على الشاب المسلم بشكل علني.