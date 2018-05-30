احتفل نجل الرئيس الليبيري ولاعب كرة القدم السابق جورج ويا، تيموثي ويا، من تسجيله لهدفه الدولي الاول عبر مسيرته لا لمنتخب ليبريا ولكن لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي يحمل جنسيتها.
نجل الرئيس الليبيري جورج ويا يسجل أول أهدافه مع المنتخب الأمريكي
نجل الرئيس الليبيري جورج ويا يسجل أول أهدافه مع المنتخب الأمريكي
وتمكن منتخب الولايات المتحدة من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف لصفر على نظيره البوليفي في اللقاء الودي الذي جمع ما بينهما والذي تمكن خلاله مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشاب تيموثي وياه نجل اسطورة كرة القدم الإفريقية جورج ويا ورئيس ليبيريا من توقيع أول هدف له مع المنتخب الامريكي.
نجل جورج ويا، المولود بمدينة نيويورك، عاش أحلى لحظات حياته خلال هذا اللقاء الذي جرى بنسيلفانيا. المهاجم الشاب البالغ من العمر 18 عاما شارك لأول مرة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للأمال في مباراة ضد منتخب باراجواي في مارس/أذار الماضي، قبل أن يغادر النادي ويينضم إلى المنتخب الأول.
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وكان تيم ويا قد ظهر مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للمرة الأولى في 3 مارس/أذار الماضي، أي بعد أقل من أسبوعين على عيد ميلاده الـ 18.
ووصل جورج ويا اللاعب السباق لنادي ميلان وباريس سان جيرمان نهاية العام الماضي إلى سدة الحكم في ليبيريا بعد انتخابات وطنية.