وصول أكبر مبعوث لكوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة منذ عام 2000.

وصل مسؤول كبير في كوريا الشمالية إلى نيويورك لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أحدث مؤشر على أن التحضيرات الخاصة بالقمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونغ أون تمضي قدماً.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، عن وصول نائب رئيس اللجنة المركزية الكورية الشمالية كيم يونغ تشول إلى نيويورك، واجتماعه مع الوزير بومبيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.