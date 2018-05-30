وصول أكبر مبعوث لكوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة منذ عام 2000.

وصل مسؤول كبير في كوريا الشمالية إلى نيويورك لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أحدث مؤشر على أن التحضيرات الخاصة بالقمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونغ أون تمضي قدماً.
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، عن وصول نائب رئيس اللجنة المركزية الكورية الشمالية كيم يونغ تشول إلى نيويورك، واجتماعه مع الوزير بومبيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتأتي زيارة كيم يونغ تشول، أحد كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، إلى نيويورك، في الوقت الذي تتسارع فيه التحضيرات للقمة المخطط عقدها في سنغافورة في الـ 12 من يونيو-حزيران، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمال كيم جونغ أون.
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تشول هو رئيس الاستخبارات السابق المقرب من كيم جونغ
وكيم يونغ تشول هو رئيس الاستخبارات السابق ويعد أكبر مبعوث لكوريا الشمالية يزور الولايات المتحدة منذ العام 2000.
وتعد المحادثات بين بومبيو والمستشار الموثوق به للزعيم الكوري كيم جونغ أون أحدث علامة على أن آفاق عقد القمة آخذة في التزايد، رغم ما سبقها من تصريحات تشكك بإمكانية ذلك.
وكانت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أعلنت أن المسؤول الكبير في كوريا الشمالية سيلتقي بوزير الخارجية الأميركي هذا الأسبوع. مضيفة أن الرئيس دونالد ترمب سيستقبل أيضاً رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في السابع من يونيو حزيران تحضيراً لهذه القمة.
وقالت ساندرز إنه ومنذ بعث الرئيس رسالة بتاريخ 24 مايو أيار إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يتجاوب الكوريون الشماليون مع الجانب الأميركي.
وأضافت أن "الولايات المتحدة مستمرة في التحضير بشكل نشط للقمة المتوقعة بين الرئيس ترمب والزعيم كيم في سنغافورة".