تركيا ستلجأ لمورد آخر في حال رفض واشنطن بيعها مقاتلات إف 35

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لقناة "سي.إن.إن ترك" الأربعاء إن بلاده ستلبي احتياجاتها من المقاتلات الحربية من مكان آخر إذا لم تسمح الولايات المتحدة لها بشراء طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.
وقال جاويش أوغلو للصحفيين وهو على متن طائرة أثناء عودته من زيارة لألمانيا إن السفير التركي في واشنطن، الذي استُدعي للتشاور بعدما قتلت القوات الإسرائيلية محتجين فلسطينيين في غزة في وقت سابق هذا الشهر، سيعود إلى العاصمة الأمريكية.
وألمحت صحيفة "يني سافاك" التركية لنية تركيا في إمكانية اقتناء مقاتلات روسية من طراز سو 57 بدلا من الأمريكية إف 35 وهذا في إطار بحث أنقرة عن بدائل في حال لم تتم الصفقة مع الولايات المتحدة.
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وتتميز المقاتلات الروسية سو 57 من الجيل الخامس أنها أرخص من مثيلتها الأمريكية بمرتين تقريبا.
هذا وسبق وأن وقعت كل من روسيا وتركيا في ديسمبر-كانون الأول 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".
ووفقا لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.