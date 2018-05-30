تركيا ستلجأ لمورد آخر في حال رفض واشنطن بيعها مقاتلات إف 35

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لقناة "سي.إن.إن ترك" الأربعاء إن بلاده ستلبي احتياجاتها من المقاتلات الحربية من مكان آخر إذا لم تسمح الولايات المتحدة لها بشراء طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين وهو على متن طائرة أثناء عودته من زيارة لألمانيا إن السفير التركي في واشنطن، الذي استُدعي للتشاور بعدما قتلت القوات الإسرائيلية محتجين فلسطينيين في غزة في وقت سابق هذا الشهر، سيعود إلى العاصمة الأمريكية.