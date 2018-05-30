فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على ستة أفراد إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها إيران، منها جماعة أنصار حزب الله.
كما تستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة، سجن إيفين في طهران ومجموعة "هانيستا" للبرمجة.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات إيرانية منها جماعة أنصار حزب الله
فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على ستة أفراد إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها إيران، منها جماعة أنصار حزب الله.
كما تستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة، سجن إيفين في طهران ومجموعة "هانيستا" للبرمجة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيار/مايو، فرضت واشنطن عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، وكذلك على إيرانيين اثنين وآخر تركي.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن ستفرض عقوبات "غير مسبوقة" على إيران، مطالبا إياها بتغيير سلوكها، وأن "العقوبات ستزداد إيلاما ما لم تغير إيران مسارها".
وقررت واشنطن إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران، بعدما رُفعت عنها بموجب الاتفاق النووى، الذى أبرم فى عام 2015، للحد من طموحاتها النووية.
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