بعد اتفاق أممي مع ميانمار..عودة مئات الآلاف من الروهينغا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الخميس 31 مايو / أيار إنها توصلت لاتفاق إطار مع حكومة ميانمار يستهدف السماح لمئات الآلاف من مسلمي الروهينغا الذين لجأوا إلى بنغلادش بالعودة طوعا وبأمان.

وقالت المفوضية في بيان "ما دامت الظروف غير مهيأة حتى الآن للعودة طوعا فإن مذكرة التفاهم هي الخطوة الأولى والضرورية لدعم جهود الحكومة لتغيير هذا الوضع".