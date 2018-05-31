نجحت السلطات الجزائرية في ضبط كمية ضخمة من الكوكايين، تقدر بأكثر من 700 كيلوغرام، في ميناء وهران الواقع غربي البلاد.
الجزائر تحبط تهريب 700 كيلوغرام من المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية
الجزائر تحبط تهريب 700 كيلوغرام من المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية
وكانت هذه الشحنة قادمة من أمريكا اللاتينية في سفينة تحمل اللحوم أيضاَ، حيث تستورد الجزائر عادةً لحوم الأبقار من دول أمريكا الجنوبية.
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وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائري: إن "حرس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك أحبطوا محاولة لتهريب كمية هائلة من الكوكايين تقدر بنحو 701 كغ في محافظة وهران".
وتعد كمية المخدرات المحجوزة أكبر كمية يتم ضبطها في الجزائر منذ عام 2012، حين تم ضبط 165 كيلوغراماً من الكوكايين، كانت مهربة مع بودرة الحليب استوردت من نيوزيلاندا.