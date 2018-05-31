فرنسا وكندا تردان بقوة على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

ردت فرنسا وكندا سريعاً وبقوة، على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على واردات الصلب والألومنيوم، من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
فقد أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن بلادها ستفرض رسوماً جمركية انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أمريكي)، وستطعن في رسوم الاستيراد الأمريكية على الصلب والألومنيوم، بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية.
ترودو: في مرحلة ما ستسود رجاحة العقل
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال في مؤتمر صحفي بعد ساعات من القرار الأمريكي "علينا أن نعتقد أنه في مرحلة ما ستسود رجاحة العقل ..... مما يؤسف له أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لا يبدو أنها تسير في ذلك الاتجاه".
لودريان: الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال: إن قرار الولايات المتحدة بشأن التعرفة غير مقبول، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيجيب عليه بضرائب يفرضها على المنتجات الأمريكية، ومضى الوزير الفرنسي "أمريكا الأولى" هي "أمريكا وحدها"!
ماكرون: القرار الأمريكي غير قانوني
بدوره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث من قصر الإليزيه في باريس قال إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات المعادن الأوروبية خطأ وغير قانوني.
وأضاف ماكرون أنه سيتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الموضوع.
وقال ماكرون: "هذا القرار ليس فقط غير قانوني، بل أيضاً خطأ في جوانب كثيرة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ترد على الاختلالات العالمية بنزعة قومية اقتصادية وتجارية. ومضى يقول "القومية الاقتصادية تقود إلى الحرب".
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد طالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح االاتحاد الأوروبي، إعفاء دائماً من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم في إطار نزاع تجاري مع الصين.
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