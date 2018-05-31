سيسيليا بارتولي: "الإيطالية في الجزائر"

"الإيطالية في الجزائر" تكشف عن كل ما فيها من الفكاهة والإيقاع والقوة الخلاقة في هذا الإنتاج الذي قام به موشيه لايزر وباتريس كورير في مهرجان العنصرة في سالزبورغ. أوبرا روسيني تكشف عن نقاط الضعف في الطبيعة البشرية و"صراع الثقافات"،إنتاج غني بالألوان، تؤدي النجمة المنفردة سيسيليا بارتولي الدور الرئيسي.

"سيسيليا تحب المسرح. تحب أن تتنكر، أن تأخذ أشكالاً مختلفة، أن تكون صلعاء، أن تكون رجلاً، أن تغني فوق قرد، أن تكون أمًا، أن تصل على ظهر جمل أو أن تغادر على صارخ، انها متعة المسرح "، يقول المخرج موشيه لايزر، مدير المسرح.