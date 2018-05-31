الحكومة الإيطالية الجديدة ذات الاتجاه الشعبوي تؤدي اليمين الدستوري الجمعة

تلا رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جيوزيبي كونتي اسماء وزراء حكومته، في مؤتمر حكومي اليوم الخميس 31 مايو / أيار.
وقال في تصريحه: "سنعمل بشكل مكثف لتحقيق أهدافنا السياسية التي وضعناها برنامج حكومتنا. وسنعمل بعزم على تحسين حياة جميع الإيطاليين".
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تلا رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جيوزيبي كونتي اسماء وزراء حكومته، في مؤتمر حكومي اليوم الخميس 31 مايو / أيار.
وقال في تصريحه: "سنعمل بشكل مكثف لتحقيق أهدافنا السياسية التي وضعناها برنامج حكومتنا. وسنعمل بعزم على تحسين حياة جميع الإيطاليين".
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا قال أيضا:"أشكركم على ما قمتم به بتشكيل الحكومة في ظل هذه التعقيدات، وننتظر انجازاتكم في المستقبل".
وعين كونتي في حكومته ماتيو سالغيني وهو زعيم الاتحاد اليميني المتطرف وزيرا للداخلية، ولويجي دي مايو رئيس مجلس إدارة حزب الخمس نجوم وزارة الصناعة، كما سيكونان نائبان لرئيس الوزراء.
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كما عين استاذ الاقتصاد جيوفاني تريا وزيرا للاقتصاد، وأنزو ميلانس وزيرا للشؤون الأوربية، ومن المفروض أن يؤدي غوسبي وحكومته اليمين الدستورية أمام البرلمان غدا الجمعة.