الدنمرك تنضم لفرنسا والنمسا وبلجيكا.. وتحظر النقاب

يبدو أن الدنمرك تتخذ منهج بعض الدول الأوربية التي تمنع النساء من وضع البرقع "النقاب" كالنمسا وفرنسا وبلجيكا، بإصدارها قرارا يوم الخميس 31 مايو / أيار يقضي بمنع الأزياء التي تغطي الوجه، بما فيها الزي الإسلامي "البرقع".

بأغلبية 75 صوتا مقابل 30 عارضوا القرار وامتنع 74 عن التصويت، قرر صانعوا القرار في الدنمرك الموافقة على القانون الذي قدمه تحالف يمين الوسط الحاكم، وأكدت الحكومة أن القرار لا يستهدف أية ديانة بحد ذاتها، فهو لم يمنع غطاء الرأس والعمم والقبعات اليهودية التي تعتبر جزءا من اللباس الديني.