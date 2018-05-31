أطلقت الشرطة الهولندية النار على شاب سوري يبلغ من العمر 26 عاماً، بعد أن قالت إنه حاول الاعتداء عليهم وطعن كلبهم.
الشرطة الهولندية تطلق النار على لاجئ سوري طعن كلبهم!
الشرطة الهولندية تطلق النار على لاجئ سوري طعن كلبهم!
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وحسب مصادر شرطة مدينة شيدام التي تقع بالقرب من روتردام، فإن جيران الشاب قد أبلغوها بأنه يقف على الشرفة حاملاً فأساً ويصيح "الله أكبر". وحين توجهت لاعتقاله هاجم مجموعة الاعتقال، وطعن كلبهم. فأطلقت النار عليه.
وأصدر عمدة شيدام كور لامرز بياناً قال فيه: إن المشتبه به لاجئ سوري يعيش مع والده في شيدام منذ العام الماضي.