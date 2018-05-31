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رومانيا

إدانة أوروبية لرومانيا وليتوانيا لاستضافتهما سجونا سرية أمريكية

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إدانة أوروبية لرومانيا وليتوانيا لاستضافتهما سجونا سرية أمريكية

القاضيان أثناء الجلسة
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ليتوانيا ورومانيا خرقتا قوانين منع التعذيب، بالسماح للمخابرات المركزية الأمريكية بإدارة سجون سرية لها على أرضيهما، هذا ما توصل إليه حكم صادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوربية اليوم الخميس.

وجاء الحكم بعد التحقيق بحبس أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري، من قبل الولايات المتحدة في كلا البلدين، حيث تم اعتقالهما بعد أحداث سبتمبر / أيلول 2001، وتم نقلهما بعد ذلك إلى سجن غوانتانامو حيث يحبسان حتى الآن.

المحكمة أكدت أن ليتوانيا استضافت مركز تحقيق للمخابرات الأمريكية ما بين فبراير / شباط 2005 و مارس / آذار 2006، حيث تم احتجاز أبو زبيدة فيه.

كما أكدت أن سجنا مماثلا كان افتتح في رومانيا بين سبتمبر / أيلول 2003 و نوفمبر / تشرين الثاني 2005، حيث تم التحقيق مع وتعذيب عبد الرحيم النشيري فيه.

وشددت المحكمة على أن السلطات في كلا البلدين تعاونا مع الولايات المتحدة بهذا الموضوع، وكانتا على دراية بالهدف من هذين السجنين وما يدور فيهما.

وجاء في نص القرار بأن السجينين اختبرا أصنافا متعددة من التعذيب مثل عصب العينين، والسجن الانفرادي والتعريض للضوء والضجيج، خلال فترة سجنيهما في اليونان وليتوانيا.

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وأكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تتعارض مع قوانين حقوق الانسان المتبعة بالاتحاد الأوروبي.