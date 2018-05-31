قالت الممثلة المصرية هبة عبد الغني أثناء تصويرها مشاهد من مسلسل "فوق السحاب" في المجر للاعتداء السب من أحد المارة.
ممثلة مصرية تتعرض للعنصرية أثناء تصويرها مسلسل في المجر
ممثلة مصرية تتعرض للعنصرية أثناء تصويرها مسلسل في المجر
الرجل الأربعيني طالب الممثلة بخلع حجابها في الشارع، مع العلم أنها غير محجبة ولكتها كانت بملابس الدور الذي تجسده في المسلسل.
وصاحبت الفنانة الشابة في المشهد نفسه المغنية السابقة والممثلة الحالية منى عبد الغني، حين جاء رجلاً يصرخ باللغة المجرية قائلا "ما هذا الذي ترتديه فوق رأسك؟". ومن بين جميع أفراد طاقم المسلسل، ولم يتواجد من يتحدث المجرية بطاقم عمل المسلسل سوى السائق الذي يصاحب فريق العمل.
وأجابت الممثلة الرجل المار قائلة إن هذه حرية شخصية: "أنا حرة أرتدي ما أريد". وسار الرجل في طريقه ثم عاد مرة أخرى وأشار بيده إشارة تدل على أنه غير راض على مظهر الممثلتين المصريتين.
المثير في الأمر أن قصة المسلسل تتحدث عن العنصرية التي يواجهها المسلمون في اوروبا و معاناة النساء المحجبات في المحافظة على زيهم الديني في بلاد علمانية أو مسيحية وهو فحوى مشهد مشابه من مشاهد المسلسل حيث تتعرض عبد الغني لهجوم من يميني متطرف بأحداث المسلسل.