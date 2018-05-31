انخفاض البطالة بأوروبا إلى أدنى معدلاتها منذ 2008

انخفضت معدلات البطالة في أوروبا خلال شهر أبريل / نيسان الماضي إلى أدنى معدلاتها منذ عام 2008، بحسب تقرير نشره "أوروستات" الخميس 30 مايو/ أيار.
وانخفضت معدلات البطالة إلى 8.5% الشهر الماضي مقارنة بـ 8.6% في شهر مارس / آذار، وهو المعدل الأدنى للبطالة منذ ديسمبر /كانون الأول 2008، مع العلم أن النسبة الأخيرة كانت فوق المتوقع بقليل، حيث رجحت تقارير أن تصل إلى 8.4%.
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وأظهرت بيانات بأن عدد الموظفين كان 13.8 مليون في أبريل / نيسان الماضي، بانخفاض بحوالي 56000 من الشهر الذي سبقه، وانخفضت معدلات البطالة تدريجيا بين الشباب من 17.2% في الشهر الماضي بعد أن كانت 17.3% في الشهر الذي سبقه.
ومن بين الدول التي سجلت اقل مستوى بطالة هي جمهورية التشيك ومالطا وألمانيا، بينما كانت أعلى معدلات البطالة قد سجلت في اليونان وإسبانيا.