محكمة مانهاتن تدين واينستين بتهم اغتصاب من الدرجتين الأولى والثالثة

وجه قضاء مانهاتن بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية تهما بالاغتصاب في حق منتج هوليوود السابق هارفي واينستين، حيث أشار مسؤول الادعاء العام في منطقة مانهاتن سايرس فانس إلى أنّ واينستين اتهم رسميا بالاغتصاب من الدرجتين الأولى والثالثة والفعل الجنسي الجنائي من الدرجة الأولى.
وتمّ توجيه التهم إلى عملاق هوليوود السابق من قبل هيئة محلفين كبرى في أعقاب القبض عليه ومثوله أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي في أعقاب اتهامه بسوء السلوك الجنسي من جانب أكثر من سبعين امرأة. وضمّت الاتهامات اعتداءات وتحرشات جنسية، كما ترجع بعض الاتهامات لعشرات الأعوام.
وقادت الاتهامات الموجهة إلى هارفي واينستين إلى ظهور حركة نسائية أطلق عليها "مي تو" أو "انا أيضا"، وقد سعت هذه الحركة إلى التظاهر لجذب الانتباه للانتشار الواسع لممارسات التحرش والإساءات الجنسية.
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وسبق لشرطة نيويورك وأن فتحت تحقيقا في مزاعم اغتصاب تقدمت بها الممثلة باز دي لا هويرتا ضد عملاق الإنتاج السينمائي السابق هارفي واينستين. كما رفعت المنتجة في شبكة "نيتفلكس"، ألكساندرا كانوسا، خلال شهر مايو-أيار الجاري قضية في نيويورك، تتهم فيها واينستين باغتصابها والاعتداء الجنسي عليها، فضلا عن توجيه إساءات لفظية لها طوال خمس سنوات.
ولطالما نفى هارفي واينستين القيام بأي علاقة جنسية دون موافقة الطرف الآخر حيث أكد أنّ جميع علاقاته تمّت بالتراضي وأنه لم يحدث وأن قام بإجبار من يعتبرن الآن "ضحاياه" على ممارسة الجنس عنوة.