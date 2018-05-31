عشاء يجمع وزير الخارجية الأمريكي ومبعوث كوريا الشمالية تحضيرا لقمة ترامب-كيم

التقى مبعوثُ كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كيم يونغ تشول، وزيرَ الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك، وسط تسارع التحضيرات الدبلوماسية للقمة التاريخية المحتمل انعقادها بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة.

ورفض المسؤولان الرفيعان الإدلاء بأي تصريحات مفصلة بعد لقاء جمعهما لمدة 90 دقيقة على مائدة عشاء في فندق في وسط مانهاتن. لكن بومبيو وصف بكلمة مقتضبة اللقاء بـ "الرائع" وأنهما تناولا طبقا من "لحم البقر الأمريكي." ومن المتوقع أن تستمر زيارة كيم يونغ تشول إلى الولايات المتحدة ليومين.