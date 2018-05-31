القوات الإيرانية وميليشيا تابعة لها تستعد للإنسحاب من جنوب سوريا

نشرت وكالة أسوشيتد برس اليوم 31 مايو / أيار خبرا مفاده أن القوات الإيرانية ومقاتلون من ميليشيا حزب الله اللبناني بدأوا استعداداتهم للانسحاب من جنوب سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان صرح يوم الخميس 30 مايو / أيار بأن مستشارين إيرانيين ومقاتلين من حزب الله سيتم سحبهم من المنطقة الجنوبية في سوريا، أي من محافظتي درعا والقنيطرة المحاذية للحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجولان، إلا أن مصادر مقربة من النظام نفت هذه الأخبار.

وسائل إعلام روسية صرحت مؤخرا أن موسكو ترغب بأن تنشر قوات أمن روسيا على الحدود مع إسرائيل والمناطق القريبة منها، وهو ما سيؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الإيرانية من المنطقة، وسحب الأسلحة الثقيلة من قوات المعارضة السورية.