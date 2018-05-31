دعوات " لتشجيع" اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي العالم إلى تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارة رسمية لفرنسا التقى خلالها مجموعة من المسؤولين بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واعتبر الراعي أن وجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري يشكل عبئاً على لبنان ويهدد بتغيير البنية الديموغرافية ويؤثر على الهوية اللبنانية ، وأضاف أن هذا الوجود الكثيف للسوريين يدفع الشباب اللبناني للهجرة، وأكد على ضرورة بذل جهود دولية لحل تلك المشكلة بهدف " إنقاذ لبنان" وحماية اللبنانين من شعورهم كأنهم "غرباء في وطنهم".