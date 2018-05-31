استخدام أغاني مايكل جاكسون دون ترخيص يجرّ شبكة "إيه بي سي" إلى القضاء

تقدمت مؤسسة ممتلكات نجم موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون بدعوى قضائية ضد شبكة "إيه بي سي" لاستخدام أغاني وفيديوهات موسيقية له دون ترخيص في تقرير خاص بثته الشبكة الأسبوع الماضي.
وأقيمت دعوى بخرق حقوق الملكية الفنية اعتبرت شركة "والت ديزني"، المالكة لشبكة "إيه بي سي" كمُتهم أيضا، أمام محكمة لوس انجلس الاتحادية. وتستهدف الدعوى تقريرا مدته ساعتان بعنوان "الأيام الأخيرة لمايكل جاكسون" عرض يوم 24 مايو-أيار.
ولم تطالب الدعوى بتعويض غير محدد، وتقول : "تمثل حقوق الملكية الفنية شريان الحياة لأعمال المؤسسة، مثلما هو الحال بالنسبة لديزني ... ولكن لسبب ما، قررت ديزني أنه يمكنها استخدام حقوق الملكية الفنية الأكثر قيمة للمؤسسة مجانا".
ولم يرد ممثلون عن شبكة "إيه.بي.سي" وشركة ديزني عندما طلب منهم التعليق.
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وتوفي مايكل جاكسون، المعروف بلقب "ملك البوب"، في العام 2009 جراء جرعة مخدر زائدة وكان عمره خمسين عاما. وأثارت مؤسسة ممتلكات جاكسون اعتراضات على التقرير التلفزيوني قبل عرضه الأسبوع الماضي.
وبحسب الدعوى، أبلغ محام لشركة ديزني المؤسسة بأن استخدام موسيقى الملكية الفنية هو "استخدام عادل" لأن التقرير ذو طبيعة وثائقية. ووصفت المؤسسة كلام المحامي بأنه "حجة سخيفة".