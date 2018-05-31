نجوم كرة السلة الأمريكيون يعترفون بتعاطيهم "الحشيش" قبل المباريات

اعترف لاعب كرة السلة الأمريكي مات بارنز أنه كان يتعاطى الحشيش قبل ست ساعات من كل مباراة، وأكد أن تعاطي هذه المادة واسع الانتشار في أوساط اللاعبين على الرغم من أنه ينتهك قواعد الدوري الأمريكي للمحترفين.
وقال بارنز، الذي اعغتزل الصيف الماضي بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين الأمريكي بصحبة نادي غولدن ستيت واريورز، إنه كان يناقش موضوع تعاطي القنب مع مدربه ستيف كير الذي اعترف بدوره بأنه كان يتعاطى القنب أيضاً لتخفيف آلام الظهر المزمنة التي يعاني منها.
كما اعترف بارنز بأنه تعاطى هذه المادة خلال 14 موسماً مع سبعة فرق مختلفة ويقول إن ذلك كان يساعده على التركيز والاسترخاء خاصة في المباريات الصعبة في فترات متقاربة.
وعلى الرغم من أن استخدام القنب لأغراض طبية مشروع في 29 ولاية أمريكية من بينها تسع ولايات تسمح بتعاطيه بهدف الترفيه، تثير مسألة انتشار القنب في أوساط اللاعبين تساؤلاً حول دور الرابطة الوطنية لكرة السلة " ان بي أي" في ذلك.
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مات بارنز ليس اللاعب الوحيد الذي اعترف بتعاطيه الحشيش خلال مسيرته الرياضية، حيث قال اللاعب السابق كينيون مارتن في نيسان/أبريل الماضي أن أكثر من 85 بالمئة من لاعبي "ان بي أي" يتعاطون المخدرات في فترة نشاطهم الرياضي.
اللاعب السابق آل هارينغتون استمر أيضاً في علاقته مع القنب حتى بعد التوقف عن اللعب، حيث أسس شركة طبية للماريغونا، ويقول اللاعب السابق في "ان بي أي" دينفر ناغتس : " حتى المدربين والمالكين يتعاطون الحشيش".
وبدأت الرابطة الوطنية لكرة السلة برنامجاً لمكافحة المخدرات في أوساط لاعبيها وأضافت القنّب إلى قائمة المواد الممنوعة، وسيتم إجراء فحوصات دورية لكل لاعب تسع مرات في العام ، ويعتبر بارنز هذا الإجراء " دون جدوى".
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