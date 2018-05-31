15 حالة وفاة جنوب الهند بسبب فيروس "إتلاف الدماغ" وتسجيل إصابتين جديدتين

سُجلت في ولاية كيرالا الهندية إصابة شخصين جديدين بمرض تلف الدماغ الذي يسببه فيروس نيباه، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس القاتل إلى 17 شخصا، بحسب ما أكدت مسؤولة في قطاع الصحة بالهند.
وأوضحت فاي جايشري مسؤولة الصحة في منطقة كوريكود أن حالتي الإصابة الجديدتين بفيروس نيباه في كيرالا ترفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 17. وأضافت أن 15 شخصا منهم لقوا حتفهم جراء الإصابة.
وقالت جايشري إن المصابين بالفيروس هما مادوسودانان، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، وأكيل صاحب الـ 28 عاما، ويعتقد أن العدوى انتقلت إليهما من زميل يعمل في المجال الطبي.
ولم تُكتشف إصابات مؤكدة بالفيروس خارج مدينة كيرالا حتى الآن، رغم مخاوف من انتشار المرض. وأرسلت ولايات أخرى عينات للفحص من أشخاص أبلغوا عن إصابتهم بأعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.
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ويعتقد مسؤولون أن الخفافيش في منطقة كوريكود هي المسؤولة عن انتشار الفيروس القاتل، لذا يجري إرسال عينات منها للفحص والتأكد من دقة هذه الفرضية.
ولم يكتشف إلى الآن لقاح لهذا الفيروس، الذي ينتشر عن طريق سوائل الجسم ويسبب التهابا في المخّ. ويتلخص العلاج المتوفر حاليا بتقديم الرعاية ودعم المرضى.