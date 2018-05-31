تعرف على ردود أفعال لاعبي ريال مدريد على استقالة زيدان

صُدمت أبرز شخصيات الساحرة المستديرة بقرار رحيل المدرب زين الدين زيدان عن ريال مدريد عقب أيام بعد فوزه بنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي.
واعلن زيدان رحيله عن تدريب النادي الملكي أثناء مؤتمر صحفي مفاجئ عقده يوم الخميس، حيث صرح بأن ثلاث سنوات من العمل في تدريب النادي أنهكته نفسيا وبدنيا.
وتوالت ردود أفعال لاعبي الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت اغلبها عن الحزن لفراق المدرب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية.
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- كريستيانو رونالدو عبر إنستغرام : لقد كان فخراً كبيراً أن أكون لاعبك، شكراً جزيلاً لك يا أستاذ!
- توني كروس عبر تويتر : شكراً أستاذ، لقد كان من دواعي سروري!
- اللاعب سيرجيو راموس عبر تويتر: كلاعب وكمدرب قررت أن تقول وداعا في القمة. أشكرك لعامين ونصف لا يصدقوا. لن يتم محو إرثك أبدًا ، أحد أكثر الفصول نجاحًا في تاريخ ريال مدريد .
ماركوس يورينتي عبر تويتر : أستاذ، معك تعلمنا ومعك كبرنا ومعك حققنا ما كان يبدو مستحيل. أنت ذاهب إلى القمة. شكراً لك بالنيابة عن كل المدريديستا.
لوكاس فاسكيز عبر إنستغرام : لقد كان من دواعي سروري اللعب تحت أوامرك أستاذ. أسطورة كلاعب والآن أنت أيضاً كمدرب. لقد كان شرفًا التعلم والفوز بجانبك. أتمنى لك الأفضل. شكراً وإلى اللقاء.
بورخا مايورال عبر إنستغرام : كلمة "شكراً" أصغر من أن تُظهر لك امتناني، لا أستطيع أن أشكركم أبداً على كل ثقتك بي وبالفرصة التي منحتني إياها لتحقيق حلم كبير كلاعب كرة قدم، لقد كان شرفاً أن أتعلم كل يوم منك. حظا سعيداً زيزو ونأمل أن نلتقي قريباً.
مارسيلو عبر إنستغرام : ميستر زيدان لقد تعلمت منك الكثير، استمتعت كطفل بكل تدريب ولعبة ونصيحة.
ناتشو فرنانديز عبر إنستغرام : أشكرك ميستر على كل ما جعلتني أعيشه خلال سنتين ونصف، لطالما كانت خدمتك للاعبين والنادي أهم شيء بالنسبة لك وهذا هو السبب في أنك مرجع للجميع. شكرا لك على كل شيء وحظ سعيد في المستقبل!
داني سيبايوس عبر إنستغرام : شكراً لكل ما تعلمته منك هذا العام. لقد تركت إرث كبير في ريال مدريد. كنت أسطورة كلاعب والآن أيضاً كمدرب. أتمنى لك الأفضل يا ميستر
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