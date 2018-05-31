لافروف في كوريا الشماية تزامنا مع التحضيرات لقمة واشنطن-بيونغ يانغ

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى كوريا الشمالية هذا الخميس، في الوقت الذي تتسارع فيه التحضيرات لعقد قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن لافروف يزور بيونغ يانغ بناء على دعوة من وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو. ولم يذكر التقرير أي تفاصيل بشأن برنامج الزيارة.
وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن الوزيرين قد باشرا مناقشات في مقرّ مجلس الشعب "البرلمان الكوري الشمالي" في بيونغ يانغ، وأوضحت أنّ الزيارة هي الأولى للافروف إلى كوريا الشمالية منذ العام 2009.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيرين روسيا وكوريا الشمالية سيبحثان "القضايا الثنائية ويناقشان الوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الدولية والإقليمية".
يشار إلى أن زيارة لافروف تأتي في جوٍّ من تسارع الأحداث الدبلوماسية تحضيرا لقمة سنغافورة التاريخية التي من المتوقع أن تجمع دونالد ترامب وكيم جونغ أون 12 يونيو-حزيران، ويبدو أنها عادت إلى المسار الصحيح بعد أن هدد الطرفان بإلغائها.
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