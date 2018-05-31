كرة القدم تجمع المهاجرين في سان بطرسبرغ تحت راية واحدة

رستم مصطفكولوف، مهاجر أوزبكستاني يعيش في روسيا، يقضي ساعات طويلة على المباني لتنظيف النوافذ، الشاب البالغ من العمر 34 عاما يشارك في مباريات كرة القدم مع ناديه إف سي ماكسيما بمدينة مدينة سان بطرسبرغ.

النادي الرياضي أسس رسميا بالمدينة الروسية في العام 2007 وهو يجمع ما بين المهاجرين من جميع أنحاء العالم تحت راية واحدة،. الكثير من اللاعبين الذين يشكلون الفريق تحملوا معاناة كبيرة "الاندماج في بلد أجنبي".