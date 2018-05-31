كرة القدم تجمع المهاجرين في سان بطرسبرغ تحت راية واحدة

رستم مصطفكولوف، مهاجر أوزبكستاني يعيش في روسيا، يقضي ساعات طويلة على المباني لتنظيف النوافذ، الشاب البالغ من العمر 34 عاما يشارك في مباريات كرة القدم مع ناديه إف سي ماكسيما بمدينة مدينة سان بطرسبرغ.
النادي الرياضي أسس رسميا بالمدينة الروسية في العام 2007 وهو يجمع ما بين المهاجرين من جميع أنحاء العالم تحت راية واحدة،. الكثير من اللاعبين الذين يشكلون الفريق تحملوا معاناة كبيرة "الاندماج في بلد أجنبي".
يقول مصطفكولوف إن الحياة في روسيا لم تكن دائما سهلة، مع السكان المحليين خاصة بسبب التعليقات حول أصوله وكما تم في الكثير من المرات اتهامه بسرقة فرص عمل المواطنين الروس.
على أرض الملعب، يشعر مصطفكولوف وكأنه مع عائلته.
مصطفكولوف أب لثلاثة أطفال، لعب في دوري المحترفين في أوزبكستان لبضع سنوات قبل ان ينضم إلى نادي ماكسيما للمهاجرين في عام 2012.
النادي يضم لاعبين من أوزبكستان ومالي والكاميرون وأرمينيا ومصر. هم يجتمعون عدة مرات في الأسبوع في حصص تدريبية لتحضير اللقاءات.
محمد حافظ، لاعب مصري قدم إلى روسيا من أجل الحب، التقى زوجته ناتاليا في منتجع سياحي في مصر وقرر أن يتبعها الى سان بطرسبرغ.
اللاعب صاحب الـ 27 ربيعا مولع بشدة بنجم نادي ليفربول الإنجليزي مواطنه محمد صلاح الذي يصنع تاريخ النادي الإنجليزي من خلال السجل الحافل بالأهداف الذي صنهع في الدوري الممتاز.
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محمد حافظ أكد أنه لعب كمحترف في مصر وانه يطمح لأن يكتشفه أحد النوادي العالمية المعروفة للعب معها بقوله "هذا هو حلمي، اللعب، أنا لن أستسلم، إن شاء الله وسأحققه".
وفي انتظار ذلك أشار محمد حافظ إلى انه سيكون في موقف صعب خلال مونديال روسيا لأنه سيكون في صعوبة لإختيار الفريق الذي سيشجعه، المنتخب المصري أوالروسي؟
مؤسس نادي ماكسيما ومدربه بختيار يوسوبوف، مهاجر بدوره قدم إلى روسيا من تركمانستان. وبدأ بتنظيم مباريات في شوارع سان بطرسبرغ قبل أن يشكل رسميا فريق هواة.
هدفه من هذا المشروع الرياضي أن يشعر كل لاعب وكأنه في منزله وبين عائلته بغض النظر عن وضعهه الاجتماعي.
نادي المهاجرين شارك في عدة منافسات وبطولات بمدينة سان بطرسبورغ وحل في مسابقة لاعبي كرة القدم الهواة في المركز الرابع في العام 2017.