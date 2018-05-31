توقعات بتولي سانشيز رئاسة وزراء اسبانيا بعد حجبه الثقة عن راخوي

بات من شبه المؤكد أن يتولى بيدرو سانشيز منصب رئيس الوزراء في أسبانيا بعد أن تمكن حزبه الاشتراكي يوم الخميس من تأمين ما يكفي من الأصوات لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الحالي ماريانو راخوي في اقتراع على الثقة بسبب قضية فساد.

وحصل سانشيز على دعم ستة أحزاب بإجمالي 180 صوتا في البرلمان ليصبح رئيسا للوزراء وهو ما يزيد عن 176 صوتا تمثل الأغلبية المطلقة التي يحتاجها لتولي السلطة على الفور إذا أجري اقتراع بحجب الثقة كما هو مقرر يوم الجمعة.