معارض سوري يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على طهران للخروج من سوريا

قال نصر الحريري أحد ممثلي هيئة التفاوض السورية إن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني سيسهل عملية الضغط على طهران لوقف دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف الحريري أن روسيا وإيران تحاربان بالنيابة عن الأسد في الحرب السورية وساعدتاه على استعادة مساحات كبيرة من الأراضي من مقاتلي المعارضة والجماعات الإسلامية، وذكر أن هناك الآن نحو مئة ألف مقاتل إيراني أو مرتبط بإيران في البلاد.
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وجاء كلام المعارض السوري رداً على تصريح لبشار الأسد أعلن فيه ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لأن سكان الشرق الأوسط سأموا من الغزاة.
وأضاف الحريري : "دور إيران يكبر شيئا فشيئاً على حساب شعبنا ، لذا فنحن ندعم أية آلية دولية تحجم نفوذ إيران في المنطقة بشكل عام وفي بلدنا بشكل خاص...لا نستطيع فصل البرنامج النووي الإيراني عن برنامج طهران الصاروخي وسلوك إيران الخبيث في منطقتنا".
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