شهادات نساء تعرضن للاغتصاب والعنف

هناك ما يقرب من 60 ألف امرأة مسجلة في مخيم جنوب السودان للمهجرين داخليا في بانتيو، أكثر من 50 ٪ من ضحايا العنف الجنسي أو الجسدي. وفقاً للمنظمات الانسانية.

"حين كنت صغيرة، أُجبرت على الزواج. لذلك، تأثرت كثيراً بما حدث لي. عندما بدأت العمل مع لجنة الإنقاذ الدولية، رأيت الكثير من أنواع العنف التي تترك آثاراً على حياة الناس، شعرت أنني بحاجة إلى القيام بها، لكن حين عندما كنت صغيرة لم أكن أعرف ماذا أفعل، لذلك لا أريد أن تعاني نساء أخريات مثلي"، تقول ماري تشاباك جاكواك، أخصائية اجتماعية تعمل في أحد المراكز المخخصة للنساء في بانيتو.