شهادات نساء تعرضن للاغتصاب والعنف

هناك ما يقرب من 60 ألف امرأة مسجلة في مخيم جنوب السودان للمهجرين داخليا في بانتيو، أكثر من 50 ٪ من ضحايا العنف الجنسي أو الجسدي. وفقاً للمنظمات الانسانية.
"حين كنت صغيرة، أُجبرت على الزواج. لذلك، تأثرت كثيراً بما حدث لي. عندما بدأت العمل مع لجنة الإنقاذ الدولية، رأيت الكثير من أنواع العنف التي تترك آثاراً على حياة الناس، شعرت أنني بحاجة إلى القيام بها، لكن حين عندما كنت صغيرة لم أكن أعرف ماذا أفعل، لذلك لا أريد أن تعاني نساء أخريات مثلي"، تقول ماري تشاباك جاكواك، أخصائية اجتماعية تعمل في أحد المراكز المخخصة للنساء في بانيتو.
ماري مشردة داخليًا وتعيش في المخيم. اليوم تعمل في منظمة الإنقاذ الدولية. من مهامها: الابلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي ومساعدة الناجين على العثور على المكان المناسب لمساعدتهن.اللقاءات مع العائلات مفيدة لشرح كيفية قيام النساء بتقليل المخاطر، مثلاً، عند الذهاب لجلب الحطب.
تدير لجنة الإنقاذ الدولية، التي تمولها إدارة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، 4 مراكز نسائية داخل المخيم و 2 خارجها، لكن بعض السكان لا يعرفون بذلك.
"نذهب من باب إلى باب أربع مرات في الأسبوع. نصل إلى من اربع عشرة 14 إلى عشرين 20 عائلة في اليوم. لكن احياناً، نسجِّل حالتين او ثلاث حالات عنف جنسي في اليوم"، تضيف ماري تشاباك جاكواك.
كل "مركز من مراكز المرأة" ينظم دورات تدريبية عملية ودورات للدعم النفسي. 20 حالة اغتصاب وخمسة عشر 15 اعتداءاً جسدياً تقريباً في الأسبوع.
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