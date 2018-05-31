الفيفا يُبعدُ الحكام السعوديين من مونديال روسيا بسبب التلاعب بنتائج المباريات

قررالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الهيئة الإدارية العالمية لكرة القدم والمنظم الرسمي لكأس العالم سحب فريق التحكيم السعودي بأكمله من مونديال روسيا 2018، من بينهم الحكم السعودي فهد المرداسي على خلفية التورط في قضايا تلاعب بنتائج مباريات محلية ونزاهة التحكيم.
وجاء في الفيفا أنه ووفقا للوضع الحالي للحكم السعودي السيد فهد المرداسي، "اعتبرت لجنة الاتحاد للحكام أن شروط الاختيار للمشاركة في كأس العالم لم يتم استيفاؤها، فقررت بالتالي سحب اختيار السيد فهد المرداسي بأثر فوري".
ويأتي قرار الفيفا بعد أن شطب الإتحاد السعودي لكرة القدم اسم المرداسي مؤخرا من قائمة حكام المملكة مدى الحياة بسبب تلاعبه في ثبوت تورطه في إدارة بعض اللقاءات.
من جهته قال تقرير لوكالة أسوشيتد برس، أن الحكم السعودي فهد المرداسي كان قد "طلب أموالاً لمساعدة فريق على الفوز بنهائي كأس خادم الحرمين.".
شطب الحكم السعودي فهد المرداسي بسبب الرشوة
وتماشيا مع سياسة الفيفا العامة الساعية إلى تعيين حكام المباريات بشكل جماعي كفريق مؤلف من ثلاثة عناصر خلال الفترة التحضيرية، قررت لجنة الإتحاد الدولي لكرة القدم للحكام استبعاد الحكمين السعوديين المساعدين محمد العبكري وعبد الله الشلوي، اللذين يوجدان ضمن فريق المرداسي التحكيمي. وقام الفيفا بإبلاغ الاتحاد السعودي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا بهذا القرار.
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وبينما قررت لجنة "فيفا" للحكام عدم استبدال فهد المرداسي بشكل مباشر، فمن المرجح ان يتم اختيار حكمين مساعدين اثنين فريق تحكيم المرداسي خلال كأس العالم في روسيا، ويتعلق الأمر بكل من الحكم الإماراتي حسن المهري والحكم الياباني هيروشي ياماوتشي كحكمين مساعدين لكل من محمد محمد عبد الله من الإمارات وريوجي ساتو اليابان على التوالي، اللذين سبق تعيينهما في وقت سابق للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي شطب الحكم فهد المرداسي، بعد ثبوت تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة نهائي كأس خادم الحرمين.