نظم الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين وعقيلته مأدبة إفطار رمضائية في مإقامتهما بتل أبيب على شرف القيادات والشخصيات الاجتماعية المسلمة في إسرائيل. ويقيم رفلين كل سنة مأدبة إفطار يدعو فيها الشخصيات والقيادات العربية.
شاهد: الرئيس الإسرائيلي يقيم مأدبة إفطار رمضانية للقيادات المسلمة في مقر إقامته
شاهد: الرئيس الإسرائيلي يقيم مأدبة إفطار رمضانية للقيادات المسلمة في مقر إقامته
وقال رئيس الدولة في كلمته: "كعادتنا في كلّ عام، نتشرف بتنظيم وجبة افطار، في شهر رمضان الكريم. هذه المأدبة تهدف لتوطيد العلاقات بين أبناء الشعبين. ويتوجب علينا جميعا بناء جسور الثقة والايمان الشخصي المطلق وأن نؤمن بأننا خُلقنا لنعيش ونتعايش سوية، ولا يُخامرني شكّ بأننا سنفلح وننجح في ذلك. رمضان كريم علينا جميعنا".
ونشر المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي صورا مباشرة لمأدبة الإفطار التي دعي إليها.
وتقوم إسرائيل في المدة الأخيرة بنشر تدوينات وخطابات باللغة العربية كتدوينة أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، المشهور بتصريحاته المتشددة ضد الفلسطينيين على موقعه في تويتر مستخدما آيات من القرآن الكريم، لوصف الهجمات الجوية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
كما كتب جندلمان في تغريدة أخرى: "اللهم سدد ضرباتك إلى أوكار الإرهابيين في قطاع غزة، الذين اعتدوا اليوم على مواطنينا وأراضينا". وختم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي التدوينة بالاستشهاد بالقرآن قال فيها: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".
وعلى نفس المنهج تحدث أفيخاي أدرعي المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في شريط مصور على ما يجري في غزة مستشهدا بأحايث نبوية وأيات قرآنية.
وقال موجها حديثه لحركة حماس: "اتقوا الله في رمضان على الأقلّ"، وأضاف: "احترموا شهر رمضان المبارك، حافظوا على حرمته، ولا تستبيحوا المحرّمات فيه".
وقد كتب أيضا معلقا على ما جرى مساء الثلاثاء: "حماس والجهاد الاسلامي حولوا شهر الرحمة لإرهاب وكفر كما تريد إيران".