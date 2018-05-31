يعتبر حوض ماء "منارة" في مدينة مراكش، بالمغرب، أحد أهم معالم المدينة السياحية.
بطول 200 متر وعرض 160، يشتهر حوض منارة بالحدائق العامة حوله، التي تجذب السياح من داخل البلاد ومن خارجها.
حوض المنارة.. إرث الحقبة الموحدية بالمغرب
بطول 200 متر وعرض 160، يشتهر حوض منارة بالحدائق العامة حوله، التي تجذب السياح من داخل البلاد ومن خارجها.
وتمتد حدائق الحوض على مساحة 100 هكتار، ويعود تاريخها إلى زمن دولة الموحدين التي حكمت أجزاء شاسعة من شمال إفريقيا و إسبانيا الحالية بالقرنين الثاني والثالث عشر ميلادي.
وأنشأ الخليفة عبد المؤمن الغومي الموحدي حدائق منارة، حيث تنتشر أشجار الزيتون في كل مكان، وأصبحت اليوم متنزها للناس حيث يقضون عطلاتهم الأسبوعية.
وتغذي الحوض مياه تصلها من جبال (أوريكا) المحيطة عبر الأنابيب أو عبر مجارٍ تحت الأرض.
واستخدم الحوض خلال الحقبة الموحدية كمدرسة حربية، حيث كان الجنود يتلقون تدريباتهم على السباحة، لحماية السواحل المغربية.
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