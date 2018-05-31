بالتفصيل.. هكذا تمت عملية "تمثيل" مقتل الصحفي الروسي

أجرى الصحفي الروسي أكادي بابشينكو مؤتمرا صحفيا الخميس 31 مايو / أيار في العاصمة الأوكرانية كييف، للحديث عن العملية الاستخباراتية التي شارك فيها وتم فيها تزييف خبر قتله.

وقال في حديثه: "لم أكن مقتنعا في البداية، لكن بعدما وصلتني تأكيدات من أكثر من مصدر مقرب، بأنهم يسعون لقتلي، لم اصدق هذه الأقوالفي البداية، وصرت أفكر من هؤلاء الناس ولماذا سيقتلونني؟، بعد الاجتماع الأول والثاني بهذا الموضوع لكن بدأت أقتنع بالفكرة".