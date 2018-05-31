الصحة العالمية : التبغ يقتل ثلاثة ملايين شخص في سن مبكرة سنوياً

قالت منظمة الصحة العالمية هذا الخميس إن عدد المدخنين على مستوى العالم تراجع خاصة بين النساء، لكن دولة واحدة من بين كل ثماني دول تمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العالمي بخفض استخدام التبغ بشكل كبير بحلول عام 2025.

وقالت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ إن ثلاثة ملايين شخص يموتون في سن مبكرة سنوياً بسبب استخدام التبغ الذي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والجلطات، ويشمل ذلك العدد 890 ألف حالة وفاة نتيجة الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ.

وأبرمت منظمة الصحة العالمية معاهدة تاريخية في العام 2005، صادقت عليها 180 دولة الآن، تدعو إلى فرض حظر على إعلانات التبغ والترويج له ورعايته وفرض ضرائب للحد من استخدامه.